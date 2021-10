Politie zoekt naar sporen in Puntpark in Laak na beroving

Marcel Verreck: ‘Prostitutie in Sporendriehoek, een naam waar de erotiek letterlijk van afdruipt’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de verplaatsing van de raamprostitutiestraten Geleenstraat en Doubletstraat naar het gebied naast BINK36.

‘Net zo malheureux als de ondernemers in kantoorverzamelgebouw BINK36. Straks wordt hun gevarieerde aanbod uitgebreid met het oudste beroep ter wereld. De Haagse prostitutie, de niet-politieke tak daarvan althans, zal mogelijk verplaatst worden van Geleen- en Doubletstraat naar de zogeheten Sporendriehoek. Sporendriehoek, een chanson, een woord waar de erotiek letterlijk van afdruipt. Oh la la‘, aldus de columnist.