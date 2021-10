Stromae en Joy Crookes in De Nieuwe Van Nierop

Nieuw literair platform ‘Elders’ in Het Woordenrijk

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

De Haagse schrijver Hans Muiderman is, samen met dichter Arjen Duinker, een van de initiatiefnemers van het nieuwe literaire platform ‘Elders’ dat begin oktober het licht zag. ‘Elders’ geeft ruimte voor poëzie, proza, recensies, essays, podcasts en spoken word. Nu al online, maar straks ook op papier. We spreken Muiderman over de ideeën achter en de plannen van ‘Elders’.

Tevens een boekentip van dichter Edwin Fagel en een poeticale bijdrage van co-host Anne-Tjerk Mante. Ook voor de Haagse literaire agenda en nieuwe Haagse muziek, ben je bij Het Woordenrijk aan het juiste adres.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt nu gespresenteerd door Ricco van Nierop.