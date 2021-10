Politie zoekt naar sporen in Puntpark in Laak na beroving

In het Puntpark in Laak wordt zondag door de politie uitgebreid onderzoek gedaan na een beroving. Een groot deel van het park, tussen de Drebbelstraat en de Deimanstraat, is daarom met politielint afgezet.

Aan het einde van de ochtend kwam bij de politie een melding binnen over een beroving. Daarop werd de politiehelikopter ingezet.

Of er iemand is aangehouden, is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet bekend wat er precies is buitgemaakt.