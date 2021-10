The Hague Royals verliest in Den Bosch: 102-70

Rapper Frenna wint de Haagse Popprijs

Rapper en zanger Frenna heeft zaterdagavond de Haagse Popprijs gewonnen. De in Den Haag geboren rapper ontving de prijs uit handen van Boaz Kok van Goldband. Deze band viel vorig jaar in de prijzen.

Francis Edusei, zoals de rapper eigenlijk heet, maakte naam met het nummer Flexen. De afgelopen jaren ontving hij voor zijn werk al verschillende prijzen, zoals de Edison Popprijs in 2019 voor beste hiphopalbum. Dit jaar heeft Frenna een nieuw album uitgebracht, getiteld Highest.

De Haagse Popprijs en de Music Support Award zijn initiatieven van Popradar Den Haag om de muziek en de muziekmakers uit de stad te eren. Komende week, tijdens de Haagse Popweek, worden er nog prijzen uitgereikt in de categorieën ‘beste initiatief’, ‘beste release’ en ‘beste videoclip’. Maar wie winnen deze felbegeerde prijzen? Dat hoor je komende week in Haags Bakkie op Den Haag FM. Het programma Haags Bakkie is daarnaast één van de genomineerden, in de categorie Beste Initiatief.

De Haagse Popweek is vrijdagmiddag afgetrapt vanuit de Grote Kerk in het centrum. Een beiaardier speelde daar op het carillon in de toren verschillende nummers van de vele bandjes die onze stad rijk is, zoals Goldband, Silver Lake en The Klittens. Den Haag FM was erbij.

LEES OOK: Beiaardier speelt Haagse songs vanuit Grote Kerk: Haagse Popweek van start