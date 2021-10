Robert Barker lijsttrekker Partij voor de Dieren: ‘Voor groen, duurzaam en diervriendelijk Den Haag’

Fractievoorzitter Robert Barker moet voor de Partij voor de Dieren de kar gaan trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Haagse partij streeft ernaar van twee naar vijf zetels te groeien. ‘Er zijn nauwelijks stappen gezet om de stad klimaatneutraal te maken’, verklaart Barker zijn ambitie.

Barker is sinds 2018 gemeenteraadslid en liet in juni al weten graag lijsttrekker te willen worden van de partij, schrijft mediapartner Omroep West. Het partijbestuur heeft bij de presentatie van de kandidatenlijst die wens ook ingewilligd. ‘Ik ben vereerd om deze sterke lijst aan te mogen voeren. Samen strijden we voor een groen, duurzaam en diervriendelijk Den Haag’, laat de nieuwe lijsttrekker weten.

Barker wordt op de kandidatenlijst gevolgd door raadslid Robin Smit en fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen. De hoogste nieuwkomer op de lijst is George Ongkiehong. De marketingadviseur die ook actief is als bestuurder binnen de Partij voor de Dieren staat op de vierde plek van de conceptkandidatenlijst.

Ingezet voor dier, natuur en milieu

Barker kijkt tevreden terug op zijn eerste periode in de Haagse gemeenteraad. ‘We hebben ons succesvol ingezet voor dier, natuur en milieu. Zo bouwt de gemeente dankzij onze voorstellen niet in het groen bij Meijendel, is er geld voor dierenopvangcentra en stimuleren we de aanleg van groene daken’, benoemt hij enkele van de successen van de Partij voor de Dieren.

Op het moment heeft de partij twee zetels in de gemeenteraad. Barker is ervan overtuigd dat er nog winst te behalen is voor zijn partij. ‘Steeds meer mensen realiseren zich dat we veel beter met dieren en onze aarde moeten omgaan, en stemmen op de Partij voor de Dieren. Ik ben blij dat we zo’n sterke lijst kunnen presenteren, zodat we flink kunnen groeien in Den Haag’, zo vertelt hij bij de prestentatie van de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2022.

Stad klimaatneutraal maken

Met zijn allen hoopt Barker een nieuwe stap te zetten in het groener maken van de Hofstad. ‘Er zijn nauwelijks stappen gezet om de stad klimaatneutraal te maken. Ook staan de natuur en de biodiversiteit onder hoge druk. Daar willen wij ons weer hard voor in gaan zetten’, zo besluit de nieuwe lijsttrekker.

