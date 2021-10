Stromae en Joy Crookes in De Nieuwe Van Nierop

Nieuw literair platform ‘Elders’ in Het Woordenrijk

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Stromae en Joy Crookes (foto).

Joy Crookes is een Britse/Bangladese zangeres die deze zomer opviel met haar voortreffelijke soulzingle ‘Feet don’t fail me’ – nu heeft ze haar debuutalbum uit waar meer moois op staat. Luister maar zondagavond. Dan hoor je ook de comeback-singles van Stromae (na zes jaar stilte!) en van Adele (na vijf jaar stilte).

Meer nieuwe releases zijn er van Coldplay, Michael Kiwanuka, Frank Carter, Hayden Thorpe, Santana, Remi Wolf, Finneas, Purple Disco Machine en Eefje de Visser in het Engels. Ter gelegenheid van de Haagse Popweek komen er maar liefst drie Haagse tracks voorbij van Liquid Spirits, Maida Rose en The Great Communicators.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).