The Hague Royals verliest in Den Bosch: 102-70

In een wedstrijd, wat nooit écht een wedstrijd werd, heeft The Hague Royals een zware nederlaag moeten incasseren in- en tegen Den Bosch. Drie minuten konden de Hagenaren de topploeg uit Den Bosch bijbenen waarna zij de Bosschenaren uit het oog verloren: 102-70.

De Maaspoort, thuishaven van Heroes Den Bosch, was goed gevuld en er hing dan ook een prima sfeer in de Home of Basketball. The Hague Royals waren hier toch zichtbaar van onder de indruk. Na amper drie minuten spelen liepen de mannen uit Den Bosch simpel weg en sloten het eerste kwart af met vijftien punten verschil: 25-10. Een schande? Absoluut niet, de 16-voudig Nederlands kampioen en de succesvolste club in de Nederlandse basketbalgeschiedenis, presteert in Europa uitstekend en is bovendien de absolute titelfavoriet. Spelen tegen een tegenstander van dit kaliber is voor de mannen van coach Samson dan ook bijzonder leerzaam. Coach Erik Braal beschikt over een geweldige selectie met bijvoorbeeld 71-voudig Nederlands international Mohamed Kherrazi die vanaf de bank kwam.

Het tweede kwart gooide The Hague Royals dan ook alle schroom van zich af en nam de Haagse Amerikaan Bryce Smith zijn ploeg op sleeptouw met een brutale afstandsraket. Als Den Bosch dan weer vier punten laat noteren is het diezelfde Smith die spectaculair raak dunkt: 29-15. Den Bosch plaatst dan een 12-0 run en kijken de geel-groenen tegen een achterstand aan van 41-15. Bryce Smith maakt er dan zijn eigen feestje van en komt wederom uit het plafond vallen voor een dunk. Als de captain van The Hague Royals Deividas Kumelis dan een heuse buzzer beater produceert van down town gaat het tweede kwart verloren met slechts drie punten verschil: 22-19 en kunnen The Hague Royals de kleedkamer op gaan zoeken met een ruststand van: 47-29.

Spectaculaire dunk

Edon Maxhuni, de Finse pointguard aan Bossche kant, opent het derde kwart met een drietje. Als collega Heroe Clay Mounce zijn voorbeeld volgt is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Absoluut bewonderingswaardig is dat de mannen uit de residentie van geen opgeven willen weten en zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Wie anders dan Bryce Smith trakteert het Bossche publiek nog maar eens op een spectaculaire dunk. Ook hij kan echter niet voorkomen dat het derde kwart ook verloren gaat met dit keer vijf punten verschil: 25-19.

Het vierde kwart laten vooral Bryce Smith en de jonge aanwinst Tom Ackermans zich gelden vanachter de driepuntlijn en zijn beide heren in Haagse dienst respectievelijk goed voor 22 en 17 punten. De rest van de ploeg, waaronder sterkhouder Kumelis, blijft echter onder de 10 punten steken en dat is te weinig om een topploeg als Heroes Den Bosch het echt lastig te kunnen maken. Daarbij opgeteld het rebound overwicht aan Bossche zijde, zij trokken 20 ballen meer uit de lucht dan The Hague Royals, en is de eerste grote verliespartij een feit: 102-70. Zaterdag krijgen de Hagenaren Feyenoord Rotterdam op bezoek wat wel eens een zeer interessante partij kan gaan worden en is het wachten op een goed gevulde sportcampus met het liefst een vleugje Bossche sfeer.