Dochter Spike en Bella Hay geboren: ‘Ongelooflijk trots’

Bella Hay en gitarist Spike van Zoest zijn eind september ouders geworden van Lotus, die met 32 weken te vroeg werd geboren. Na een spannend moment lijken moeder en dochter het inmiddels goed te maken. ‘We zijn behalve ontzettend trots ook nog een beetje beduusd door wat er allemaal op ons af is gekomen’, laat Spike op Instagram weten.

Lotus kwam op 28 september met een spoedkeizersnede ter wereld. ‘Na een zorgeloze zwangerschap zonder al te veel kwaaltjes liet helaas Bella’s placenta los’, schrijft Spike. De gitarist geeft aan dat ze in het HMC Westeinde snel en vakkundig zijn geholpen en bedanken het personeel dan ook voor de zorg. ‘Het is echt bijzonder om te zien met hoeveel liefde jullie klaar staan voor een ander. Wat ons betreft zijn jullie real life superhelden.’

Om de prikkels voor Lotus zo veel mogelijk te beperken, konden de kersverse ouders hun dochter maar één keer per dag vasthouden. Wel mocht ze snel van het infuus en de beademing af. ‘Lotus heeft het vanaf daar fantastisch gedaan’. Bella Hay bleek echter een te hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging te hebben, wat een onstuimige start van het ouderschap betekende. ‘Lichamelijk was dat zwaar voor haar, rechtop zitten bleek de eerste week al te veel’, aldus Spike.

Inmiddels gaat het zowel met moeder als dochter beter. Het gezin heeft een kamer in het ziekenhuis waar ze met zijn drieën kunnen verblijven en rust kunnen nemen. Spike: ‘Voor nu hopen we met z’n drietjes in alle rust en gezondheid deze periode uit te komen.’