Gemeente wil slachtoffers toeslagenaffaire die huis kwijtraakten voorrang geven op nieuwe woning

Gedupeerden van de toeslagenaffaire die hun huis door de toeslagenaffaire zijn kwijtgeraakt, krijgen voorrang op een nieuwe woning. De gemeente is nog bezig om dit te regelen, zei wethouder Martijn Balster in het politieke programma Spuigasten op Den Haag FM.

Zo’n 1.300 inwoners van Den Haag zijn door toedoen van de Belastingdienst in de problemen gekomen. De Belastingdienst werkt eraan om de kinderopvangtoeslag aan gedupeerde ouders te vergoeden. De gemeente kan dat proces niet versnellen of veranderen. De gemeente kan en wil deze ouders wel helpen bij de problemen die zijn ontstaan, zoals bij het kwijtschelden van schulden en boetes, maar dus ook bij het vinden van een nieuwe woning. ‘Zodat dat ook geen probleem vormt’, vertelt Balster.

Vorige week maakte wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) bekend dat de gemeente tot nu toe ruim twee miljoen euro aan boetes en schulden heeft kwijtgescholden. In totaal zijn er 3.702 vorderingen kwijtgescholden. Van de grote gemeenten in Nederland loopt Den Haag met deze aanpak voorop. ‘Daar ben ik heel trots op’, reageert Kapteijns in het radioprogramma. ‘Mooi om mijn wethouderschap te beginnen om aan de stad te vertellen dat we in elk geval de gemeentelijke schulden kwijt hebben gescholden en dat we ook heel hard bezig zijn om te kijken naar de overige schulden. Ik ben heel blij dat we die mensen kunnen helpen in het weer opbouwen van hun leven.’

‘Verzachting’

‘Samen met deze kwijtschelding zijn we, denk ik, een heel eind’, stelt Balster. ‘Dat is mooi, maar het is allemaal een verzachting van wat deze mensen is overkomen. Het is buitengewoon triest als je ziet hoe groot deze groep is en hoe groot de gevolgen voor hun persoonlijke levens zijn geweest. Wij kunnen dit gelukkig doen, dit helpt mensen vooruit, maar laten we vooral zorgen dat dit nooit meer gebeurt’, aldus de wethouder.