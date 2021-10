IN BEELD: The Hague Fashion Week in de Grote Kerk

Goldband wint Haagse Popprijs voor beste videoclip

Goldband sleept met hun hit Noodgeval de Haagse Popprijs voor beste videoclip in de wacht. Dat werd maandagochtend in Haags Bakkie bekendgemaakt. ‘Echt mega’, reageert Milo Driessen in de uitzending.

De filmische videoclip waarin de driemansformatie verwikkeld raakt in een moordzaak werd door het publiek als beste gewaardeerd tussen de andere nominaties van onder andere Son Mieux en AVA NOVA. Driessen geeft aan zelf ook blij te zijn geweest met het eindresultaat. ‘Het is ook mijn favoriete videoclip’, lacht hij. ‘Het was heel vet om erin te acteren, dat was een leuke uitdaging. Grote complimenten aan de regisseur en zijn hele team.’

Opgebouwde energie

Afgelopen zaterdag trapte Goldband hun albumtour Betaalbare Romantiek af met een knallend optreden in de grote zaal van het PAARD, waar Driessen nog van nageniet. ‘Het was helemaal gestoord. Vanaf minuut één tot na de show was de energie zo goed; iedereen zong alles mee en was op een gegeven moment zeiknat van het zweet. Ik zag alleen maar blije gezichten.’

Een beter begin van de tour had de formatie zich dan ook niet kunnen wensen. ‘Ik denk dat dit voor veel mensen het eerste echte concert was onder normale omstandigheden sinds een lange tijd’, zegt Driessen. ‘En bij ons kwam natuurlijk ook alle opgebouwde energie van het afgelopen jaar eruit. Dit had ik zo echt niet kunnen bedenken.’

Foto: Jonai Tan