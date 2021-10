Haagse politie geeft kijkje in de keuken met nieuwe YouTube-serie

Hoe wordt een crimescene onderzocht? En hoe is het om in een cel te zitten? Deze en meer vragen beantwoordt de Politie Eenheid Den Haag in de nieuwe YouTube-serie Boeien. Hiermee geven medewerkers jongeren een uniek inkijkje in het Haagse politiewerk.

In de eerste aflevering staan nepwapens centraal en is te zien hoe deze worden vernietigd en wat de verschillen zijn met echte wapens. Om de vrijdag verschijnt er een nieuwe aflevering.