IN BEELD: The Hague Fashion Week in de Grote Kerk

Kledingworkshops, fashionparties en modeshows in etalages: tijdens The Hague Fashion Week stond opkomend modetalent uit Den Haag volledig in de schijnwerpers. Het festival dat Den Haag als modestad op de kaart moet zetten, werd zondag feestelijk afgesloten met een modeshow in de Grote Kerk van zowel gevestigde namen als nieuwe ontwerpers. Onze fotograaf Richard Mulder legde het vast.