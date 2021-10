IN BEELD: The Hague Fashion Week in de Grote Kerk

Japanse Tuin voor twee weken open

De Japanse Tuin op Landgoed Clingendael is voor twee weken opengesteld. Waar de tuin vorig jaar gesloten bleef vanwege de coronacrisis, is deze nu tot en met 30 oktober dagelijks en gratis toegankelijk van 10:00 tot 16:00.

Met te veel publiek slijten de smalle paadjes en de daaraan grenzende moslaag te snel. Wegens deze kwetsbaarheid is de tuin slechts enkele weken per jaar geopend, in de lente en in de herfst. Het is de grootste en oudste Japanse tuin van Nederland.