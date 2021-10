Ophef over Kapteijns’ uitspraak over politie-optreden bij Extinction Rebellion: ‘Bizar’

‘Man overleden nadat jongeren hem voor tram duwen in Ypenburg’

Een man is maandagavond overleden, vermoedelijk nadat hij voor een tram van RandstadRail is geduwd door een groep jongeren. Meerdere bronnen bevestigen dat aan mediapartner Omroep West . De politie wil alleen bevestigen dat een persoon door de aanrijding om het leven is gekomen.

In de Haagse wijk Ypenburg is een klopjacht gaande geweest. Via Burgernet roept de politie op om uit te kijken naar drie donker getinte jongens. Ze zijn in het zwart gekleed en op hun truien staan witte letters.

Volgens een woordvoerder van de politie is de Burgernet-oproep geplaatst omdat deze jongens getuigen zouden zijn geweest van de aanrijding. Bronnen melden echter dat het gaat om de vermoedelijke daders. De politie meldt om 22.30 uur dat het gezochte drietal nog niet is aangetroffen.

Oudere man

Volgens de bronnen is het slachtoffer een oudere man. Omstreeks 20.45 uur werd hij voor de tram geduwd langs de Rijswijkse Landingslaan in Den Haag. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

‘Vreselijk’

Een groepje vrouwen dat een avondwandeling maakt, reageert geschokt: ‘Ik stap hier elke dag op de tram. Dat maakt het ineens heel beangstigend,’ zegt één van hen.

Omstanders die even verderop staan te kijken, hebben het niet gezien. Ze noemen het ‘vreselijk’. ‘Je staat op de tram te wachten en dan word je ervoor geduwd. En ook voor de bestuurder.’

Foto: Regio15