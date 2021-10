Hart voor Den Haag wil maximale parkeerduur van twee uur in Belgisch Park verlengen: ‘Niet te doen’

‘Als je even uit eten wilt, is het gewoon niet te doen binnen die tijd.’ Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag) is niet te spreken over het nieuwe parkeerbeleid in het Belgisch Park, waar nu een maximale parkeerduur van twee uur geldt. Niet alleen voor de consument, maar ook voor ondernemers zou het een doorn in het oog zijn.

‘Je ziet nu dat hele wegen leegstaan omdat er maar zo kort geparkeerd kan worden’, zegt Meinesz in Haags Bakkie. ‘In een restaurant kunnen de gasten niet meer normaal worden bediend; die hebben wel iets meer nodig dan die twee uur.’ Horecaondernemers zouden er ook niet bij gebaat zijn. ‘Die maken in de laatste uren de meeste winst.’

Volgens Meinesz moeten de parkeermogelijkheden in Scheveningen verruimd worden. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld met als eerste doel de huidige parkeerduur van twee uur te verlengen in horecagebieden. ‘Op dit vlak blijven we aan de bel trekken’, zegt hij.