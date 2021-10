Marcel Verreck: ‘Laten we hopen dat Sinterklaasintocht niet de vorm van een Squid Game krijgt’

Elke maand spreekt columnist Marcel Verreck tot zijn stadsgenoten. Dat doet hij deze keer bij de Eerste Haven op Scheveningen.

‘Op 13 november zal hij, als het goed is, hier aan land komen. De Goedheiligman. Niet alleen is het spannend voor de kinderen. Het is vooral ook spannend voor de burgemeester, de politie, de brandweer, het leger misschien wel, de GGD, PsyQ-afdeling traumaverwerking, de lokale horeca, de wokrestaurants en de woke-industrie en daarna ook de Dienst Gemeentewerken om na het slagveld alle steentjes weer op de juiste plek te leggen. Ja, de intocht van Sinterklaas is gemoderniseerd tot een demonstratie-mogelijkheid en laten we hopen dat dit kinderfeest niet de vorm van een Squid Game gaat krijgen. U weet wel, dat is die gezellige Koreaanse film waarin allerlei sloebers als moderne gladiatoren kinderspelletjes spelen, die ze bij een fout met de dood moeten bekopen. Verschrikkelijk natuurlijk, maar je vraagt je wel eens af, of we misschien op díe manier, íets meer vaart in de kabinetsformatie kunnen brengen’, aldus de columnist.