Slachtoffer fatale tramaanrijding is 39-jarige man

Het slachtoffer van de fatale aanrijding door een tram in de Haagse wijk Ypenburg is een 39-jarige man, meldt mediapartner Omroep West. Het slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats, zo maakte de politie dinsdagmiddag bekend.

Volgens ooggetuigen werd de man door drie jongens voor de tram geduwd bij de halte op de Rijswijkse Landingslaan. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Inmiddels hebben drie verdachten zich bij de politie gemeld. Maandagavond gaf een 15-jarige Hagenaar zichzelf al aan, dinsdagmorgen volgden een 15-jarige jongen en een 18-jarige man uit Den Haag zijn voorbeeld.

‘Het wordt steeds erger’

Buurtbewoners hebben geschokt gereageerd op het overlijden van de 39-jarige man. ‘Het is triest dat dit gebeurt in deze wijk. Het wordt steeds erger lijkt het wel’, reageert een bewoonster. Bij de halte zijn inmiddels de eerste bloemen neergelegd.