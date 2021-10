Unieke fototentoonstelling tijdens Dutch Surffestival: ‘Mooi om mens en natuur samen vast te leggen’

Het Dutch Surffestival in Scheveningen is volop in gang en barst van de sportieve activiteiten rondom alle soorten surfsporten. Voor wie belangstelling heeft voor de sport, maar het liever wat rustiger aan doet, stelt het Beach Stadium een unieke fotoserie tentoon van Scheveningse fotografen. Irene Verbaan is daar één van: ‘Het is mooi om mens en natuur samen vast te leggen.’

Verbaan benadrukt dat Scheveningen nauw verbonden is met haar fotografie. ‘De lichtval, de beweging van de zee: het is elke dag anders’, zegt ze. ‘Ik heb een paar foto’s van een ruige zee en elke keer als je ernaar kijkt zie je weer wat nieuws.’

Haar fotoreeks is op te delen in twee series: ‘De ene is rauw en stormachtig en de ander kalm en warm.’ Deze platen zullen samen met die van Sebastiaan Heitkamp en Jop Hermans het Beach Stadium sieren. ‘Ze maken super mooie foto’s, dus het is een eer dat ik er tussen kan hangen’, aldus Verbaan.

De expositie is vrij te bezoeken in het Beach Stadium van 10.00 tot 15.00 uur, tot en met zondag 24 oktober.