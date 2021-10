Lichaam gevonden aan de Laakweg

De politie heeft woensdagochtend een lichaam gevonden aan de Laakweg. Het slachtoffer is vermoedelijk in het water aangetroffen.

Het stoffelijk overschot is op de kade gelegd en afgeschermd, het is nog onduidelijk wie de persoon is en hoe deze is overleden. Medewerkers van de recherche en de Forensische Opsporing voeren verder onderzoek uit.