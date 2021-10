PAARD wint Haagse Popprijs voor beste initiatief, Haags Bakkie wordt tweede

Het PAARD is de winnaar van de Haagse Popprijs voor Beste Initiatief. Dat werd woensdagochtend bekend gemaakt in Haags Bakkie, dat zelf ook was genomineerd. In diezelfde categorie eindigde het radioprogramma van Den Haag FM op de tweede plek.

Marketeer Joeri Gordijn neemt namens het PAARD met dubbele gevoelens de award in ontvangst. ‘We zijn er mega blij mee, maar het voelt ook een beetje ongemakkelijk’, geeft hij aan. ‘We zijn een grote instelling en we bestaan al heel lang. We hebben tijdens de coronacrisis veel gedaan, maar dat hoort ook bij een groot poppodium, om gewoon bezig te blijven. Dat je als kleine organisatie nu overeind weet te blijven, verdient als initiatief eigenlijk veel meer lof dan een organisatie van bijna vijftig jaar oud.’

Pijke de Grood, marketeer bij Popradar, legt uit waarom het PAARD niet kon ontbreken in het rijtje genomineerden. ‘Het bestaat inderdaad al een stuk langer, maar het heeft zo veel initiatief getoond tijdens de coronacrisis. Kleinere initiatieven konden meeliften op de middelen die jullie hadden. Jullie zijn heel veel bezig geweest met hoe we de sector omhoog konden houden in deze tijd en dat moesten we meenemen in de nominaties. Het stemmen was verder aan het publiek.’

Ondertussen kan Nicolette Krul, presentator van Haags Bakkie, alleen maar blij zijn met een mooie tweede plaats. ‘Ik vind het te gek’, zegt ze. ‘Als ik moet verliezen, dan graag zo. Ik voel me alsnog een winnaar.’

Foto: PAARD / Facebook