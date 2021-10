Politie schiet verdachte steekpartij neer bij aanhouding Zilverstraat

De politie heeft de verdachte van een steekpartij neergeschoten bij zijn aanhouding, meldt mediapartner Omroep West. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag op de Zilverstraat. De verdachte maakte bij het steekincident één slachtoffer, die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Rond 4.20 uur werd de politie gealarmeerd over de steekpartij. Het slachtoffer en de verdachte zijn ter plekke behandeld aan hun verwondingen en naar het ziekenhuis gebracht. De betrokkenen zouden een oudere man en krantenbezorger zijn.

Het mes waarmee de verdachte het slachtoffer verwondde, is lag op straat en is in beslag genomen. De politie heeft een gebied van zo’n 150 meter afgezet voor onderzoek. Er zijn witte tenten neergezet en de Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Dat is gebruikelijk wanneer er schoten zijn gelost door de politie.

Bedrijventerrein deels afgesloten

Op het bedrijventerrein zitten veel auto- en taxibedrijven. Mensen die daar naar hun werk willen, moeten op last van de politie eerst wachten totdat het onderzoek is afgerond. Er is nog niets bekend gemaakt over de toestand van de gewonden.