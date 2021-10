Supermarkt Waldorpstraat vindt drugs in levering: ‘Nooit gedacht dat dit ons zou gebeuren’

Medewerkers van een supermarkt aan de Waldorpstraat troffen woensdagochtend drugs aan in hun levering; deze zaten verstopt in bananendozen. Naar aanleiding hiervan belde de eigenaar direct te politie, die de drugs daarna van het terrein heeft verwijderd. Verslaggever Jickey Traxel was ter plaatse en sprak met hem.

Toen de eigenaar, die anoniem wil blijven, geschokte berichten en foto’s ontving van zijn medewerkers die ter plaatse de levering aan het uitpakken waren, drong de situatie niet gelijk door. ‘Ik begreep er niks van, ook niet toen ik de foto’s zag.’ Eenmaal ter plaatse heeft hij samen met de leverancier de politie ingelicht.

Agenten met steek- en kogelwerende vesten bewaakten het pand terwijl de politie de drugs in beveiligd transport laadde. Deze zullen op een onbekende locatie worden vernietigd.

‘Het maakt me bang’

Waarschijnlijk was het de bedoeling van de criminelen dat de drugs op een eerder moment tussen de lading uit zouden worden gepikt door zogenoemde ‘uithalers’. Dit is niet gelukt, waardoor het uiteindelijk bij de supermarkt is afgeleverd.

De eigenaar zegt zeer geschrokken te zijn, al geeft hij aan dat het bananentransport bekend zou staan om dergelijke praktijken. ‘Bananen komen vaak uit Colombia of Costa Rica. Drugs in bananendozen worden weleens vaker onderschept in de haven of het wordt gevonden bij grote supermarktketens. Ik had nooit gedacht dat ik het bij ons zou tegenkomen.’

De politie heeft de eigenaar aangegeven direct alarm te slaan bij een verdachte situatie. ‘Het maakt me best bang dat de drugs hier terecht zijn gekomen, maar ik moet ze gelijk waarschuwen bij vreemde telefoontjes of vreemde mensen aan de deur. Dan zijn ze er binnen een paar minuten.’

Ook de leverancier reageerde geschokt op de vondst. De politie onderzoekt aan wie de betreffende bananendozen nog meer zijn geleverd.