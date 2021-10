‘Zingende politicus’ Elias van Hees brengt ode aan zijn vrouw met nieuwe single

Even was het stil rondom ‘de zingende politicus’ Elias van Hees. Zijn functie als raadslid en politiek woordvoerder heeft hij inmiddels ingeruild voor een functie als bestuursadviseur bij de gemeente Westland, maar zijn muzikale carrière blijkt nog volop in ontplooiing. Dinsdag bracht hij zijn nieuwste single Iemand als jij uit: een ode aan zijn vrouw.

Ondanks dat hij op zijn tijd ‘hardstyle en hardcore ook nog wel mooi vindt’, kiest de volkszanger met zijn nieuwe nummer voor een popgeluid. Na feestelijke platen als Het Meisje van de Bakker en Stel Dat, kon een nummer over zijn grote liefde niet uitblijven. ‘We kenden elkaar van de Tweede Kamer en later sloeg op het Plein zo’n grote vonk over, daar werd je niet goed van.’ Inmiddels is het stel acht jaar samen.

Als zanger geeft Van Hees aan zich zekerder te voelen dan ooit. ‘Het begon een paar jaar geleden als een gebbetje, met een beetje vals zingen in de kroeg’, zegt hij. Naast veel aan zijn stem te hebben gewerkt, geeft hij aan beter voorbereid te zijn op een optreden. ‘Eerder ging het geluid alle kanten op; nu heb ik geluidsmensen die dat goed regelen.’

Luister hier naar Iemand als jij van Elias van Hees: