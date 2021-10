Begroting ADO Den Haag goedgekeurd: club kan seizoen uitspelen

De begroting van ADO Den Haag is goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB. Hierdoor kan ADO het seizoen uitspelen. Er worden ook geen punten meer in mindering gebracht. Dat meldt mediapartner Omroep West.

‘Deze nieuwe begroting is met de steun en hulp van de gemeente Den Haag tot stand gekomen’, meldt de Haagse club. De zes punten die eerder in mindering zijn gebracht, blijven wel staan.

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer is blij met het resultaat: ‘Sportief gezien is het belangrijk dat het seizoen is gered. We laten met deze steun ook zien dat we vinden dat ADO Den Haag, de trots van deze stad, een belangrijke maatschappelijke rol heeft.’