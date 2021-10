Elias van Hees over bedreigingen ten tijde van politieke loopbaan: ‘Iemand zei: ik schiet je dood’

Zanger én bestuursadviseur bij de gemeente Westland: bijna zou je niet zeggen dat Elias van Hees er in het verleden een bewegelijke politieke carrière in Den Haag op nahield. Zijn functie als raadslid bij de PVV en daarna woordvoerder voor Hart voor Den Haag maakte zijn leven er niet altijd eenvoudig op. ‘De politiek heeft een keerzijde’, vertelt hij bij Haags Bakkie.

Van Hees geeft aan dat bedreigingen niet heel ongewoon waren. ‘Maar in mijn tijd sprak je er niet over. Ik vind het goed dat het nu meer bespreekbaar wordt gemaakt, maar aan de andere kant: hoe meer aandacht je het geeft, hoe groter je het maakt voor alles en iedereen.’

Ook aan zijn eigen adres heeft Van Hees weleens een bedreiging ontvangen. ‘Iemand zei een keer: “Ik schiet je dood.”’ De rechtszaak naar aanleiding van deze bedreiging leidde uiteindelijk tot vrijspraak van de persoon in kwestie. ‘Achteraf blijkt het bij iemand niet helemaal lekker te zitten en ons strafrecht zit zo in elkaar dat de persoonlijke omstandigheden worden meegewogen. Tevens ontkende hij gewoon, dus in hoger beroep is hij toen vrijgesproken.’

Verbinding

Dat hij nu niet zo veel meer met de politiek van doen heeft, vindt Van Hees geen straf. ‘Maar meer in die zin dat ik niet meer van alles wat hoef te vinden en continu aan moet staan. Je zit natuurlijk ook in een rol voor een bepaalde partij en ik wilde opklimmen, dus ik liet mezelf ook zien. Nu was dat bij die eerste partij eigenlijk wat ik juist niet moest doen, want hoe zichtbaarder ik was, hoe slechter het was voor mij intern. Aan de andere kant heb ik verbinding kunnen maken met andere partijen en mensen in de stad. Dat heeft me wel echt geholpen in al mijn vervolgstappen.’