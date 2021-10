Horecaondernemers zijn fietsverkeer in de smalle Halstraat zat: ‘Complete chaos’

De horecaondernemers in de Halstraat, het steegje achter de voormalige Bonneterie, zijn het spuugzat: fietsers die het smalle straatje als fietsroute gebruiken. Hart voor Den Haag (HvDH) springt in de bres voor de ondernemers in de bekende horecasteeg en wil een einde aan het fietsverkeer.

Café Duijnstee is één van de drie horecazaken in de Halstraat. Eigenaar Maurice den Engelse ondervindt dagelijks last van de fietsers die zich, soms op hoog tempo, door het straatje bewegen. ‘Het steegje is ongeveer twee meter breed. De terrasjes steken tachtig centimeter uit en de stoeprand aan de andere kant een halve meter. Reken maar uit wat er dan nog overblijft voor voorbijgangers. Als fietsers daar ook nog eens doorheen rijden wordt het complete chaos.’

Gevaarlijke situaties kunnen dan ook niet uitblijven. ‘Fietsers moeten soms ineens stoppen en vallen zelf ongeveer om, of ze rijden toch tegen mensen aan’, zegt Den Engelse. ‘Mensen zoeken hier de gezelligheid op en zitten er niet op te wachten om van de sokken gereden te worden.’

Simpel

Momenteel is het toegestaan om door de Halstraat te fietsen, tot verontwaardiging van de horecaondernemers en van raadslid Ralf Sluijs (HvDH). ‘Ik vind het niet kunnen, maar als je er nu wat van zegt, zeggen mensen: “Maar daar staat een bordje dat ik hier mag fietsen.” Dan sta je een beetje met je rug tegen de muur.’

De vooralsnog enige logische oplossing is voor Sluijs dan ook om het fietsverkeer in de Halstraat op te doeken. ‘Je kan wel hekjes neer gaan zetten, maar dan kan een scootmobiel er misschien niet meer doorheen, of mensen zetten hun fiets er tegenaan. We moeten het gewoon verbieden, hoe simpel kan het zijn?’ Hart voor Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld om dit doel te bereiken.