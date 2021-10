Oud-raadslid Sandra Abbenhuis van Politieke Partij Scheveningen overleden

Elias van Hees over bedreigingen ten tijde van politieke loopbaan: ‘Iemand zei: ik schiet je dood’

Oud-politica Sandra Abbenhuis is dinsdag overleden. Dat meldt een goede vriend van Abbenhuis op haar Facebookpagina.

Abbenhuis was van 2010 tot 2013 gemeenteraadslid namens de Politieke Partij Scheveningen. Maar in het laatste jaar voor de verkiezingen werd ze uit die partij gezet. Zij had vervolgens zelf de nieuwe partij Stem op Scheveningen opgericht waarmee ze wilde deelnemen aan de verkiezingen.

De Scheveningse zette zich in voor het behoud van Scheveningen als vissersdorp en probeerde grootschalige herontwikkelingen tegen te houden, zoals een kabelbaan of brug tussen de havenhoofden en hotels van rond de 90 meter hoog bij het Zuidelijk Havenhoofd.

Daarnaast wilde ze dat het tijdelijke theater bij het Zuiderstrand, het Zuiderstrandtheater, ook echt tijdelijk op deze plek zou komen.

’Ontzettend betrokken, warme en hartelijke vrouw’

Oud-collega’s uit de gemeenteraad zijn geschokt vanwege het overlijden van Abbenhuis. ‘Triest bericht. Gecondoleerd en sterkte met het verlies’, schrijft Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Wethouder Arjen Kapteijns van GroenLinks zegt: ‘Wat verschrikkelijk. Ik zal Sandra gedenken als een ontzettend betrokken, warme en hartelijke vrouw. Heel veel sterkte aan alle vrienden en familie.’

‘Dit nieuws slaat me van mijn sokken’

Oud-fractieleider Martin Wörsdörfer van de VVD: ‘Ik heb met plezier in de gemeenteraad met Sandra de degens gekruist. Sterkte aan vrienden en familie.’

Ex-fractievoorzitter van de SP, Ingrid Gyömörei: ‘Een van mijn raadsvriendinnetjes. Stoer en standvastig. Dit – toch nog onverwachte – nieuws, slaat me van mijn sokken. Lieverd, rust in vrede.’

Abbenhuis leed aan een longziekte. Ze is 58 jaar geworden.