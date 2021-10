Overvallers binden echtpaar vast tijdens woningoverval

OM bevestigt dat slachtoffer voor tram is geduwd, twee verdachten vrijgelaten

Tijdens een woningoverval aan de Van Hoeylaan is woensdagavond een echtpaar een tijdlang vastgebonden door twee overvallers. Eén bewoner raakte tijdens de overval gewond. Van de daders is nog geen spoor, meldt mediapartner Omroep West.

De overval vond woensdagavond plaats rond 20.00 uur in de woning van het echtpaar. Twee mannen, uitgedost in groene en zwarte kleding en een mondkapje, drongen de woning binnen en overmeesterde de bewoners. Daarop werd het echtpaar vastgebonden terwijl de daders hun slag sloegen. Nadat de overvallers zich uit de voeten maakten, wist één van de bewoners zichzelf te bevrijden en de politie te bellen.

Bij de overval raakte één van de bewoners gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden ter controle. De verdachten zijn nog voortvluchtig, en de politie vraagt iedereen die wat gezien of gehoord heeft om zich te melden.

Opvallende rode schoenen

De politie heeft een signalement vrijgegeven van de daders, in de hoop dat iemand hen herkent. Eén van de daders was erg lang, met een breed postuur en een witte huidskleur. Hij droeg olijfgroene kleding, een hoofddeksel en bruine suède handschoenen. De andere dader was kleiner, met een lichtgetinte huid en donker haar met een slag erin. Hij droege zwarte kleding, handschoenen en een muts. Tijdens de overval viel hij op vanwege zijn rode schoenen. Beide daders droegen ook een mondkapje, en worden op de leeftijd van ongeveer 30 jaar geschat.