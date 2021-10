Storm raast over stad: brandweer adviseert niet direct 112 te bellen

Donderdag raast er een storm over de stad. De schade die de harde windstoten aanrichten valt donderdagochtend vooralsnog mee. Op de Thorbeckelaan is de schade het grootst: daar viel een boom om. De brandweer kreeg donderdagochtend veel telefoontjes via 112, maar adviseert om vooral 0900-0904 te bellen. ‘En soms is de gemeente verantwoordelijk.’

‘Storm heeft altijd invloed op ons werk. We zijn niet verrast, we houden de weersvoorspellingen goed in de gaten en hebben genoeg mensen in dienst’, aldus Ronald de Hoog van de Brandweer Haaglanden in het radioprogramma Haags Bakkie. ‘Maar in Nederland weet je het nooit en het was afgelopen nacht inderdaad wat heftiger dan normaal.’

Volgens De Hoog valt de schade mee, maar ondanks dat stond 112 roodgloeiend. ‘De piek lag rond 06.30 uur en 07.00 uur, als mensen wakker worden en een boom zien liggen.’ Begrijpelijk, volgens De Hoog, maar niet per se nodig. Bij omgevallen bomen, waarbij geen spoed nodig is, is het advies géén 112 te bellen, maar 0900-0904. ‘En als het een omgevallen boom is in een berm of park, dan kun je gewoon de gemeente bellen. Dan is het een taak voor de gemeente.’

Eigen verantwoordelijkheid

Oude bomen in de tuin, die op omvallen staan. Bomen op bedrijventerreinen. Het is de eigen verantwoordelijheid van mensen en bedrijven als deze bomen omvallen. ‘Wij kunnen als brandweer wel het advies geven, maar de mensen moeten het zelf doen. De verantwoordelijkheid ligt heel veel bij de mensen en bedrijven zelf. Zij kunnen ook op de website van het KNMI in de gaten houden.’

Maar bij twijfel? Bel de brandweer. ‘We zijn altijd voorbereid op extreme gevallen, zowel weer als incidenten. We zijn áltijd voorbereid op het ergste.’

Op de Thorbeckelaan viel in de nacht van woensdag op donderdag een boom op de straat. Hierdoor moest bus 23 korte tijd worden omgeleid.

Nog geen grote stormschade in regio Den Haag. Wel zijn verschillende bomen bezweken, zoals deze op de Thorbeckelaan. In West Wordt Wakker houden we je op de hoogte. #radiowest #storm pic.twitter.com/s8HPBTkDwr — Jorinda Teeuwen (@JorindaTeeuwen) October 21, 2021

In Delft dreigde een boom tegen een tramleiding te vallen. Hierdoor reed tram 1, tussen Scheveningen en Delft, donderdagochtend met vertraging.

Tram 1 rijdt weer de gebruikelijke route, maar houd nog rekening met vertraging. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) October 21, 2021

Code geel in de provincie geldt tot 17.00 uur dondermiddag vanwege zware windstoten van 75 kilometer per uur, vooral tijdens zware buien. In de kustgebieden worden windstoten verwacht van 80 tot 90 kilometer per uur. Begin van de avond neemt de wind naar verwachting af.