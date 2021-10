Robert Barker (PvdD) en Lesley Arp (SP) in Spuigasten over omgangsvormen in de raad

Haagse Invloeden: oud-burgemeester Charlie Aptroot over kritiek op politie en AD-journalist Marijn Abbenhuijs over ADO

Deze week te gast in Haagse Invloeden op Den Haag FM: oud-burgemeester Charlie Aptroot (VVD) en AD-journalist en ADO-watcher Marijn Abbenhuijs. Haagse Invloeden is het wekelijkse radioprogramma over lobby, communicatie, journalistiek, beleid en politiek op Den Haag FM.

Oud-politicus en bestuurder Charlie Aptroot (VVD) haalde vorige week in een tweet stevig uit naar wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks). In Spuigasten had Kapteijns zich uitgesproken over de manier waarop de demonstranten van Extinction Rebellion demonstreerden en vond hij dat zowel de demonstranten als de politie de randjes van de grens hadden opgezocht. Op Twitter haalde Aptroot vervolgens stevig uit: ‘Een wethouder die strafbaar en gevaarlijk gedrag goedpraat en goedkeurt dient meteen op te stappen. Een wethouder die ongefundeerd de politie beschuldigt moet ook opstappen. En als je beide doet: wegwezen, je heel diep schamen en nooit meer terug in het openbaar bestuur.’ Aptroot ergert zich al een langere tijd aan bestuurders die volgens hem ongefundeerd kritiek uiten op de politie. Ik ga erover met hem in gesprek.

En met AD-journalist en ADO-watcher Marijn Abbenhuijs blik ik terug op de roerige tijd rond ADO Den Haag, dat ondanks een goedgekeurde begroting nog lang niet is waar ze moet zijn. Wat is er achter de schermen gebeurd, hoe is de relatie tussen de club en de gemeente en wat staat er nog te gebeuren de komende tijd?

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanaf de bibliotheek aan het Spui