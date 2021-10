Directeur ADO maakt zich nu op voor ‘volgende hobbel’

Natuurlijk is hij blij dat de proflicentie van ADO Den Haag is veilig gesteld. Toch kan interim-directeur Edwin Reijntjes geenszins opgelucht ademhalen. De club worstelt nog altijd met een fikse schuldenlast. Reijntjes gaat ervan uit dat hij tot 1 januari de tijd heeft om hier een oplossing voor te vinden. ‘Dat is de volgende hobbel’, zegt hij tegen mediapartner Omroep West. ‘We hebben nu een heel belangrijke stap gezet, maar het is nog niet allemaal rond.’

Reijntjes reageert daarmee op het nieuws van donderdag dat de KNVB de begroting van ADO Den Haag heeft goedgekeurd, zodat de club in elk geval dit seizoen kan uitspelen. Aanvankelijk zag het er uiterst somber uit. Dat kwam door het ontbreken van een sluitende begroting. De voetbalbond gaf ADO tot 1 november om dit in orde te maken. Als alternatief mocht de club óók laten zien dat het over een kapitaal van 5,1 miljoen euro kan beschikken. Ook dit bleek een onmogelijke opgave.

Hierdoor dreigde het serieuze gevaar dat de club haar proflicentie zou verliezen. Met het betaald voetbal in Den Haag zou het dan gedaan zijn. ‘Nou, geknepen heb ik ‘m niet’, verzekert Reijntjes in een gesprek met Omroep West. ‘Volgens mij heb ik altijd uitgestraald dat ik geloofde dat het goed zou komen. Maar dat je je zorgen maakt over de uitkomst, is natuurlijk duidelijk.’

Het volledige interview met directeur Edwin Reijntjes kun je hieronder bekijken:

Hulp van de gemeente cruciaal

Die uitkomst is gevonden dankzij de hulp van de gemeente. Deze spoorde ADO de afgelopen weken aan om haar begroting te actualiseren aan de hand van, volgens Reijntjes, ‘de definitieve en reële cijfers.’

Geen gek idee, want de gegevens die de club in juni naar de KNVB stuurde en waarop de genoemde garantiestelling van 5,1 miljoen euro was gebaseerd, bleken nog uit te gaan van een totaal andere situatie. ‘Op een gegeven moment móét je wat indienen, anders ben je te laat’, zegt Reijntjes over de begroting van enkele maanden geleden.

Tekort drastisch teruggebracht

Op de vraag waarom hij eerder niet zelf tot zo’n update is overgegaan, wil de directeur niet ingaan. Maar het resultaat mag gerust opzienbarend worden genoemd. Dat komt doordat ADO de afgelopen periode volop heeft bezuinigd en gereorganiseerd. Deze en andere ontwikkelingen leidden tot een fikse verlaging van diverse kostenposten.

Uiteindelijk kon het tekort op de begroting worden teruggebracht tot 750.000 euro. En dáár wisten de Haagse wethouders Hilbert Bredemeijer van Sport en Anne Mulder van Financiën wel raad mee. Als eigenaar van het stadion en de parkeerterreinen ontvangt de gemeente immers ruim een miljoen euro per jaar aan huur. Dit maakte het mogelijk om voor de benodigde 7,5 ton uitstel van betaling te verlenen tot tenminste 1 juli 2022.

Geen competitiepunten aftrek

Zo lukte het om de begroting op nul, en daarmee sluitend te krijgen. Deze week is de KNVB akkoord gegaan met de begroting. ‘De gemeente heeft ons enorm geholpen in dit traject’, ziet ook Reijntjes.

Ander goed nieuws is dat de licentiecommissie óók afziet van een dreigende extra aftrek van drie competitiepunten. Als strafmaatregel voor het niet op orde hebben van de begroting had de commissie de afgelopen maanden al tot een vermindering van zes punten besloten. Dit blijft zo. ‘Zes punten minder kunnen we nog wel hebben’, zegt Reijntjes erover. ‘Maar een aftrek van negen punten was een ander verhaal geweest.’

Faillissement op de loer

Een cruciaal onderdeel van de oplossing heeft betrekking op de schulden die ADO heeft. Deze zorgen er zelfs voor dat een faillissement op de loer ligt. Om dit te voorkomen, heeft de rechtbank alle schulden eerst tot 1 augustus en daarna tot 1 november bevroren. De gedachte daarachter is dat dit de club de gelegenheid zou bieden om een nieuwe eigenaar te vinden. Van de aankoopsom die deze straks gaat betalen, kunnen alle financiële problemen worden weggewerkt.

Reijntjes schat voor deze schuldsanering ‘1,3 à anderhalf miljoen euro’ nodig te hebben. Ook dit bedrag mocht uit de oorspronkelijke begroting van 5,1 miljoen worden geschrapt, aangezien deze post volgens Reijntjes niet van belang blijkt te zijn voor de KNVB: de voetbalbond kijkt slechts of de financiële situatie zodanig is ‘dat wij het seizoen kunnen uitspelen.’

Feit blijft dat het geld voor het afkopen van de schulden er nog altijd niet is zolang geen nieuwe grootaandeelhouder is gevonden. Daarom stapt ADO zeer binnenkort naar de rechtbank met het verzoek of de zogeheten afkoelingsperiode met nog eens twee maanden kan worden verlengd.

Laatste kans voor verkoop

Reijntjes heeft goede hoop dat de rechter hiermee instemt, maar realiseert zich dat dit dan wel de laatste kans is om een nieuwe eigenaar te vinden. Volgens hem is er belangstelling genoeg: ‘Vandaag heb ik weer twee telefoontjes gehad van partijen die in ADO geïnteresseerd zijn.’

Hij blijft vertrouwen op een positieve afloop en neemt graag de gelegenheid te baat om alle medewerkers die hun steentje hebben bijgedragen te bedanken. ‘Als ik kijk wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd, dan heeft iedereen er alles aan gedaan om het goed te krijgen’, zegt de ADO-directeur. ‘Ik wil niet zeggen dat het allemaal perfect is, maar meer dan alles doen wat je kan, kan je niet.’