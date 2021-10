OM bevestigt dat slachtoffer voor tram is geduwd, twee verdachten vrijgelaten

‘Horrorslagboom’ Scheveningen vervangen door nieuwe slagboom met led-verlichting

Meer in

De slagboom bij de Vissershavenweg op Scheveningen is vervangen door een nieuw exemplaar met led-verlichting.

Reden voor de vernieuwing is dat er in een paar weken tijd al drie auto’s tegenaan zijn gereden . Daarmee werd de slagboom al gekscherend ‘horrorslagboom’ genoemd, verwijzend naar de ‘horrorpoller’ op de Escamplaan, waar al 29 auto’s tegenaan zijn gebotst.

De slagbomen zijn neergezet om een einde te maken aan de verkeersdrukte op de boulevard. In de nachtelijke uren (tussen 22.00 en 06.00 uur) is het niet meer mogelijk zijn om de Strandweg op te rijden. Het is nog wel mogelijk om het terrein te verlaten.