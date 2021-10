Lederhosen, pullen bier en nóg groter podium: Oktoberfest bij de Boterwaag

Den Haag kan de lederhosen weer uit de kast trekken. Vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober staat bij de Boterwaag Oktoberfest op het programma, het evenement waarmee het stadscafé inmiddels goede naam heeft gemaakt. Vorig jaar moest er een streep doorheen en deze keer pakt Marco Bijsterbosch, programmeur van de Grote Markt, het dan ook serieus aan: ‘Het wordt over de top.’

Even had Bijsterbosch wat minder om handen tijdens de coronacrisis, maar nu het uitgaansleven weer op gang komt, valt hij met zijn neus in de boter. ‘Het is onwijs druk. Nu dingen weer mogen, lopen we achter de feiten aan’, zegt hij. ‘Niet dat het niet goed gaat, maar het kost heel veel moeite om in korte tijd zo veel gedaan te krijgen. We zitten nu echt in de hoogste versnelling.’

Uit de hand gelopen

Ondanks de drukte kijkt hij verheugd uit naar aankomend weekend. ‘We hebben een vol muziekprogramma en de tent en het podium buiten zijn weer groter dan de laatste keer. Denk aan lange tafels, pullen bier, Duitse schlagers, dirndls en lederhosen; het hoort er allemaal bij en het wordt over de top.’

Waar Oktoberfest nu niet meer uit de stad is weg te denken, was dat in het verleden weleens anders. ‘We begonnen dertien jaar geleden heel klein in de Boterwaag met Duitse karaoke en daar stonden dan vijf mensen in een lederhose. Elk jaar werd het populairder en inmiddels is het een beetje uit de hand gelopen.’

Plaksnor

Naast dat het evenement bekend staat om zijn bier en braadworsten, is het uitgegroeid tot een serieus verkleedfeest. ‘Twee derde van de mensen komt nu in dirndl of lederhose’, vertelt Bijsterbosch. ‘Tuurlijk is het niet verboden om je niet te verkleden, maar dan val je wel steeds meer op.’

Zelf heeft de drukke programmeur een goede manier gevonden om tijdens Oktoberfest werk en plezier te combineren. ‘Ik ga lekker platen draaien met mijn plaksnor op. Ik houd van de klassieke schlagers, maar als we daar zin in hebben gooien we er ook gewoon een Fransje Bauer doorheen.’