Noteer in je agenda: op deze momenten vergadert de gemeenteraad

Ongeveer eens in de maand vergadert de gemeenteraad van Den Haag over actuele onderwerpen, plannen en thema’s. Maar wanneer vergadert de raad dit politieke seizoen? Wij zetten de data voor je op een rijtje. Op de dag van de vergadering volgt op denhaagfm.nl ook een nieuwsbericht met daarin de belangrijkste onderwerpen en een livestream naar de uitzending.

De vergaderingen zijn (doorgaans) vanaf 10.00 uur te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM. Om 20.00 uur stemt de raad over de besproken voorstellen via een digitale raadsvergadering. Ook deze vergadering is te volgen via Den Haag FM. Het gaat hierbij alleen om de raadsvergaderingen, de commissievergaderingen (voorafgaand aan de raadsvergaderingen) worden niet live uitgezonden, maar zijn wel live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Vergaderdata

4 november: programmabegroting (vanaf 10 uur raadsvergadering, vanaf 20 uur digitaal stemmen)

25 november (vanaf 10 uur raadsvergadering, vanaf 20 uur digitaal stemmen)

16 december (vanaf 10 uur raadsvergadering, vanaf 20 uur digitaal stemmen)

Kijk voor de actuele data op de website van de gemeenteraad