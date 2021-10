Haagse Invloeden: oud-burgemeester Charlie Aptroot over kritiek op politie en AD-journalist Marijn Abbenhuijs over ADO

Robert Barker (PvdD) en Lesley Arp (SP) in Spuigasten over omgangsvormen in de raad

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn zaterdag de fractievoorzitters Robert Barker (Partij voor de Dieren) en Lesley Arp (SP) te gast.

Politici die elkaar vliegen afvangen, terechtwijzen of beschimpen. Op Twitter gebeurt het het hele jaar, maar nu de verkiezingen in aantocht zijn wordt de kraan nog verder opengedraaid. Zo verstuurde fractievoorzitter en lijsttrekker Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij afgelopen weekend een tweet over Fonda Sahla, het Haagse D66-raadslid dat de overstap maakt naar de Tweede Kamer. Faïd verwees in haar bericht naar familieleden van Sahla, waarbij ze de suggestie wekte dat die zouden hebben bijgedragen aan de monitoring in moskeeën. Het Twitterbericht leidde tot veel boze reacties van collega’s uit de gemeenteraad. Faïd bood vervolgens haar excuses aan.

Een paar dagen later was er opnieuw een Twitter-opstootje. Deze keer kwam er vanuit VVD-hoek een puntige tweet. Charlie Aptroot, oud-burgemeester van Zoetermeer, haalde uit richting wethouder Arjen Kapteijns van GroenLinks. Kapteijns had zich in Spuigasten op Den Haag FM uitgesproken over de manier waarop de demonstranten van Extinction Rebellion actie voerden en de wijze waarop de politie ingreep. Kapteijns vond dat beide partijen de rand opzochten. ‘Een wethouder die strafbaar en gevaarlijk gedrag goedpraat en goedkeurt dient meteen op te stappen. Een wethouder die ongefundeerd de politie beschuldigt moet ook opstappen. En als je beide doet: wegwezen, je heel diep schamen en nooit meer terug in het openbaar bestuur.’ Fractievoorzitter Frans de Graaf van de VVD heeft schriftelijk opheldering gevraagd over de uitlatingen van Kapteijns. ‘Een wethouder spreekt doorgaans namens het college. Als dat is gebeurd, dan verwacht ik dat deze uitlatingen worden teruggenomen.’

Hoe kijken de fractievoorzitters Robert Barker (PvdD) en Lesley Arp (SP) naar beide incidenten? En hoe kijken zij naar de omgangsvormen in de gemeentepolitiek? En hoe gaan zij zelf als lijsttrekkers de verkiezingsstrijd in?

