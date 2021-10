Stille tocht voor slachtoffer fatale tramaanrijding: ‘Poolse gemeenschap zeer geschokt’

De Poolse man die bij de fatale tramaanrijding in Ypenburg om het leven kwam nadat hij volgens het OM werd geduwd, wordt op zaterdag 30 oktober herdacht tijdens een stille tocht. De tocht wordt georganiseerd door de stichting Samen Onze Solidariteit. ‘Ook in de Poolse gemeenschap is geschokt, zeer geschokt, gereageerd op het incident’, legt secretaris van de stichting en oud-politicus Hero Brinkman uit aan mediapartner Omroep West. ‘Op deze manier willen we aangeven dat wij met ze meevoelen.’

De 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kwam maandagavond om het leven nadat hij onder de tram terecht kwam op de Rijswijkse Landingslaan in de wijk Ypenburg. Volgens het Openbaar Ministerie is de man voor de tram geduwd door een 15-jarige jongen. Deze jongen zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De verdachte was maandagavond met twee andere Hagenaars van 15 en 18 op stap. Deze twee jongens zijn inmiddels vrijgelaten, omdat volgens het OM duidelijk is dat zij de man niet geduwd hebben. Wel worden zij mogelijk nog vervolgd omdat ze het Poolse slachtoffer achter hebben gelaten na het ongeluk en met de 15-jarige hoofdverdachte zijn gevlucht. Op dit moment komt uit het onderzoek naar voren dat het slachtoffer de jongens voorafgaand aan de aanrijding meerdere keren opzocht, stelt het OM.

‘Discriminatie’

Voor de stichting Samen Onze Solidariteit (SOS) is de dood van de Poolse man aanleiding een stille tocht te organiseren. De stichting heeft als doel om hulp te bieden aan (arbeids)migranten uit Midden- en Oost-Europa. ‘De laatste jaren zien we een kentering in de manier waarop tegen de Poolse gemeenschap wordt aangekeken’, legt Brinkman uit. ‘Er is aan de ene kant waardering voor het harde werk, maar ook zien ze een stukje discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het straatbeeld.’

‘Er wordt in Nederland een beeld geschapen van Polen, dat het afglijdt naar een dictatuur’, zo is Brinkman van mening. ‘Dat merk je op straat. Het ging de afgelopen vier jaar beter hoe de gemiddelde Nederlander aankijkt tegen de Pool, en voor de meerderheid geldt dit ook nog steeds wel. Maar dat lijkt door de internationale discussies wel een andere richting op te gaan.’

Gebrek aan huisvesting

SOS wil op 30 oktober ook aandacht vragen voor het groeiende straatgeweld. De tocht zal om 16.00 uur beginnen, zo maakt Brinkman bekend. De locatie is nog niet zeker. Maandag is er overleg met politie, gemeente en de Poolse ambassade. Ook zal het slachtoffer worden herdacht. ‘We willen hier zeker aandacht aan besteden, maar ook aan het buurt- en straatgeweld van de laatste tijd.’

Met de tocht wil Brinkman meer aandacht vragen voor de problemen waar arbeidsmigranten mee te maken hebben. Zoals het gebrek aan huisvesting, waar de overleden man zonder vaste woon- of verblijfplaats ook slachtoffer van leek te zijn. ‘Mensen hebben tijdelijk geen behuizing en belanden op straat. Het is een groot drama, waar we in maart al aandacht voor hebben gevraagd. Deze mensen maken deel uit van Den Haag en moeten dat blijven.’