Theaterwereld reageert verslagen op overlijden geliefde technicus: ‘Zijn positieve instelling was monumentaal’

De Haagse theaterscène reageert bedroefd op het overlijden van technicus Maus Hendriks, die onlangs op 41-jarige leeftijd overleed na een ziekbed. Op een Facebook-post van zijn werkgever, Het Nationale Theater, wordt met veel liefde gereageerd door collega’s en bekenden. Directeur Cees Debets roemt hem om zijn positiviteit. ‘Hij was positief tot het laatste moment.’

De technicus kwam in 2015 binnen bij de Koninklijke Schouwburg aan het Lange Voorhout. ‘Hij was een technicus met een open blik naar de toekomst’, weet Debets. In 2016 fuseerde de Koninklijke Schouwburg met Theater aan het Spui en het Nationale Toneel. ‘Wat heel belangrijk is geweest, is dat hij meteen vanaf het eerste moment van de fusie het als een uitdaging zag om in zowel de Koninklijke Schouwburg als Theater aan het Spui en Zaal 3 te werken.’

Die laatste theaterzaal, Zaal 3 aan het De Constant Rebecqueplein, was de favoriete plek voor Hendriks.’ Hij vond het ontzettend leuk om met jonge makers te werken. Om zijn liefde voor theater te delen met jonge mensen. Hij was een grote inspiratie’, herinnert Debets. Hendriks wist al langere tijd dat hij ziek was. ‘Ondanks zijn ziekte – de diepe sporen naliet – liet hij zich er niet door bepalen. Zijn positieve insteek, zijn optimisme, dat houden we hier levend en koesteren wij.’

Fristi

Op Facebook wordt veel gereageerd onder de aankondiging van zijn overlijden. ‘We zullen je missen kerel! Ik heb geen slagroom of knettersuiker maar die Fristi drink ik op jou!’, schrijft iemand. En er zijn meer mensen die refereren naar het roze drankje. ‘Dat is een intern grapje’, aldus zijn leidinggevende Anke Wirken. ‘Maus zei altijd: ‘Doe mij maar een warme Fristi met slagroom en knettersuiker.’ Hij staat er echt om bekend.’

Maandag nemen naasten afscheid van Hendriks in het Stadstheater in Zoetermeer, waar hij zijn carrière ooit begon. ‘Niet alleen zijn technische kennis, maar liefde voor het theater, de liefde voor de ontwikkeling van het theater en zijn positieve instelling is monumentaal. Dat is de reden waarom er zo wordt gereageerd, hij was van alle markten thuis’, besluit Debets.