Robert Barker (PvdD) en Lesley Arp (SP) in Spuigasten over omgangsvormen in de raad

Van samoeraizwaard tot Tweede Wereldoorlog-wapen: wapeninleveractie ‘een succes’

505 wapens zijn er afgelopen week ingeleverd bij de politie, variërend van broodmessen tot samoeraizwaarden. Ook zijn er elf vuurwapens opgehaald. De politie spreekt van een succesvolle actie. ‘Ik hoop ook dat mensen er over blijven praten.’

‘Dat is echt heel veel’, aldus projectleider Jasper van der Duin in het radioprogramma Haags Bakkie. Een , een wapen uit de Tweede Wereldoorlog, Van der Duin kijkt er niet meer van op. ‘Wel ben ik verrast over de hoeveelheid’, geeft de politieman toe.

Een aantal wapens die ingeleverd zijn hingen bij mensen thuis aan de muur ter decoratie, zoals sabelzwaarden of samoeraizwaarden. In eerste instantie ongevaarlijk, maar toch noemt politieagent Tom Scheepmaker het verstandig dat deze zijn ingeleverd. ‘Er zijn toch mensen die het niet meer mooi vinden en dan maar inleveren, in plaats van dat het in slechte handen komt.’

Bijna 1200 wapens ingeleverd

Er zijn elf echte vuurwapens opgehaald en meerdere nepwapens, airsoftwapens, luchtbuksen. In sommige gevallen gaat het om wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Die worden niet zomaar ontmanteld en weggegooid door de politie. ‘Daar wordt met respect mee omgegaan’, aldus Van der Duin. ‘Een deskundige uit het munitieteam gaan in contact met musea. Er zit vaak een verhaal bij. Geschiedenis gooien we niet weg.’ Er is daarnaast vijftien kilo munitie ingeleverd.

Het was de tweede keer dat er zo’n inleveractie was. In mei zijn er 669 wapens ingeleverd, dit keer 505 wapens. ‘Het is een goede actie. Wat mij betreft komt er een vervolg’, aldus politieagent Scheepmaker. Projectleider Jasper van der Duin hoopt vooral dat het blijft leven. ‘Ik hoop ook dat mensen er over blijven praten, bij sportverenigingen, in klassen. Dan krijgt het vanzelf een vervolg.’

LEES OOK: Gele container staat weer op politiebureau voor landelijke wapeninzamelactie