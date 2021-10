Haagse Invloeden: oud-burgemeester Charlie Aptroot over kritiek op politie en AD-journalist Marijn Abbenhuijs over ADO

Vliegverbod Marokko slaat in bij reisbureau Schilderswijk: ‘Dertig procent van klanten kwijt’

Het plotselinge vliegverbod dat Marokko aankondigde voor Nederland veroorzaakte acute chaos in de commerciële reisbranche. Voor Mustapha Barbouch, reisbureau-eigenaar in de Schilderswijk, betekent dit dat hij de komende tijd dertig procent van zijn klanten kwijt is. ‘Maar ik vind het vooral zielig voor de mensen.’

Inmiddels is het stof gedaald, maar ‘de afgelopen twee dagen was het gekkenhuis’, zegt Barbouch, die zijn klanten die vastzitten in Marokko telefonisch te hulp schoot om ze te helpen met een oplossing. ‘Iedereen wil zo snel mogelijk terugkomen, we krijgen zelfs familieleden over de vloer die duidelijkheid willen over de terugreis. Het was even complete chaos.’

Wereldpoort

Marokko is momenteel een oranje zone, wat betekent dat geadviseerd wordt om alleen maar noodzakelijke reizen te maken. ‘Reizen naar Marokko kan, maar dus echt op eigen risico. Dat geven wij als reisbureau ook duidelijk aan; in deze tijd heb je nooit zekerheid.’ Barbouch kan de reizigers dus adviseren, maar deze zijn in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor hun terugreis. Daarvoor zullen zij nu een omweg moeten maken via een ander land.

‘Het is vervelend, maar we zijn inmiddels gewend aan de onzekerheid’, zegt Barbouch. ‘We raken dertig procent van onze klanten kwijt, maar gelukkig hebben we een heel divers aanbod. Wat dat betreft is de Schilderswijk een wereldpoort.’

Zonder waarschuwing

Meer heeft Barbouch te doen met de mensen wiens vakantie of familiebezoek door dit vliegverbod in de war is geschopt. ‘Ik vind het zielig voor ze; je gaat er heen voor ontspanning, maar je komt terug met stress. Het gebeurt ook zonder waarschuwing, mensen krijgen de tijd niet om een oplossing te zoeken. Ik hoop dat dit in de toekomst beter wordt geregeld door Buitenlandse Zaken.’