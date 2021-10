Opluchting bij tiener die vastzat voor fatale tramaanrijding

De 15-jarige jongen die korte tijd vastzat vanwege de fatale tramaanrijding in Ypenburg is ‘erg opgelucht’ dat hij weer op vrije voeten is. Wel heeft de hele situatie impact op de tiener gehad. Dat laat zijn advocaat Klaas Renssen vrijdagmiddag aan mediapartner Omroep West weten. Zijn cliënt meldde zichzelf maandagavond als eerste bij de politie en kwam donderdagmiddag vrij nadat bleek dat hij de Poolse man niet voor de tram had geduwd.

De 39-jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats kwam maandagavond om het leven nadat hij onder de tram terecht kwam op de Rijswijkse Landingslaan in de wijk Ypenburg. Volgens het Openbaar Ministerie is de man voor de tram geduwd door de 15-jarige jongen uit Den Haag. ‘Dat is een vriend van mijn cliënt’, bevestigt advocaat Renssen. Die 15-jarige jongen zit nog vast en wordt verdacht van doodslag. Vrijdag werd zijn voorarrest met twee weken verlengd.

Een andere 18-jarige vriend van de twee jongere jongens is ook donderdagmiddag vrijgelaten. Ook hij is niet direct verdachte van het voor de tram duwen van de Poolse dakloze. ‘Hij was er wel bij’, zegt de advocaat over de 15-jarige. ‘Maar dat is het dan ook wel.’ De advocaat heeft de camerabeelden die de politie in handen heeft ook gezien bij het verhoor. ‘Wat er te zien is, doe ik geen uitspraken over. Alleen dat het verhaal van mijn cliënt – dat hij niet heeft geduwd – bevestigd wordt.’

‘Hele rustige jongen’

‘Het is een hele rustige jongen, die sterk in zijn schoenen staat’, zo omschrijft Renssen zijn cliënt. ‘Het vastzitten en de hele gebeurtenis heeft wel impact op hem gehad. Hij vond het natuurlijk niet leuk om allemaal mee te maken. Hij was er verder wel rustig onder, waarschijnlijk omdat hij niks te verbergen had en gewoon zijn verhaal wilde doen. Hij is erg blij dat hij weer naar buiten kon.’

Volgens de advocaat is de 15-jarige ‘beloond voor zijn eerlijkheid’. ‘Ik vind het klasse dat de officier van justitie hem heeft vrijgelaten’, stelt Renssen. ‘Menig officier houdt zo iemand voor de zekerheid langer vast. Maar hij heeft gewoon eerlijk en open zijn verhaal gedaan en mag naar huis.’

Waarom weggerend?

Toch wordt de tiener nog verdacht van achterlaten van het slachtoffer na het incident. Op de vraag waarom hij is weggerend, kan de advocaat geen antwoord geven. ‘Dat weet ik wel, maar dat kan ik nog niet vertellen’, aldus Renssen. Zijn cliënt zit nog op school en zal na de herfstvakantie maandag weer naar school gaan. ‘Het lucht hem op dat hij er over heeft kunnen praten, met zijn ouders en met de politie. Dus het gaat nu goed met hem.’