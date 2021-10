Zaterdag Live over verborgen armoede

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 23 oktober 2021 richt RTV Discus zich op verborgen armoede. Gasten aan tafel zijn: Bert Bruin (ervaringsdeskundige) Cor Vork (Budgetcoach credit) Peter Heskes (AFO) en Tim ’S Jongers (kandidaat-raadslid PvdA). De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Met de week van de armoede is de week van de herfstvakantie een schil contrast van gewenste werkelijkheid en de harde realiteit van elke dag. In de afgelopen twee jaar heeft corona het dagelijks nieuws gedomineerd en zijn alle registers voor steun aan organisaties open gegaan. Daarmee is de werkelijkheid van het pre-corona tijdperk enigszins ondergesneeuwd. Het is voor veel mensen en vooral jongeren in Nederland steeds moeilijker om financieel uit de problemen te blijven. Stijgende prijzen voor woning en stookkosten zijn zichtbaar. Maar het ontbreken van overzicht en continuïteit als het om het huishoudboekje gaat zit vaak in meerdere oorzaken verscholen. Hulpverleners hebben hun handen vol aan het vroegtijdig signaleren van de problemen en adequaat kunnen ingrijpen. Wetgeving, privacy maar ook taboesfeer zijn woorden die het lastig maken snel en direct te kunnen oplossen. We spreken daarom met een breed pallet aan hulpverleners als ook ervaringsdeskundigen.

Foto: Towfiqu barbhuiya (Unsplash)