Bewoner gewond na gewelddadige overval in eigen woning

Een bewoner van het Alexine Tinnepad is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een overval in zijn eigen woning. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man verklaarde voor zijn woning te zijn opgewacht en daarna zijn huis in geduwd te zijn. Hier kreeg hij een harde klap op zijn hoofd. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De overval gebeurde zondag rond 2.00 uur. Het slachtoffer werd op de kruising van het Jean Monnetpad en de Monsterseweg op de grond aangetroffen. De man vertelde voor zijn woning opgewacht te zijn door twee personen. De overvallers zouden hem vervolgens in zijn huis met een hard voorwerp hebben geslagen. Het is nog niet duidelijk of de overvallers spullen hebben meegenomen.

Direct na de overval deed de politie een oproep via Burgernet. Hierin werd gevraagd uit te kijken naar twee lichtgetinte personen van ongeveer 1,80 meter lang met een slank postuur. Het tweetal droeg bivakmutsen en zwarte vesten die op bodywarmers leken.

Uitgebreid buurtonderzoek

Ondanks de oproep zijn de twee verdachten nog niet aangehouden. De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan en zal zondag ook nog een uitgebreid buurtonderzoek opstarten.