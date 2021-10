Marcel Verreck: ‘Stormachtige week, alleen in kabinetsformatie is het windstil’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de stormachtige week.

‘Het was een stormachtige week, behalve dan op het Binnenhof. Daar is het in de kabinetsformatie weer eens helemaal windstil, hetgeen aangeeft hoe groot het verschil met de rest van het land is. Je zoekt tevergeefs naar een leidend beginsel met e-i, of een leidersfiguur, die ons de weg wijst naar een doeltreffende regering’, aldus de columnist.