Marcel Verreck: ‘Stormachtige week, alleen in kabinetsformatie is het windstil’

Son Mieux en Zaz in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Son Mieux en Zaz (foto).

Dankzij een tv-programma zijn chansons weer helemaal populair, maar zangeres Zaz maakt al ruim tien jaar vrolijke Franse muziek. Zondagavond hoor je iets van haar vijfde studio-album. Tevens de nieuwste single van de Haagse gasten van Son Mieux, een voorloper van hun album dat begin december volgt.

Meer nieuwe releases zijn er van Duran Duran, Lana Del Rey, Bedouine, Gregory Porter, Nona, Parquet Courts, My Morning Jacket, Oscar & The Wolf en Elton John samen met Brandi Carlile. Meer Franse muziek is er van Angèle en van voormalig Pulp-frontman Jarvis Cocker die ook al aan de chansons verslaafd is.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).