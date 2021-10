‘Volwassener, dieper, persoonlijker’: De Kraaien slaan nieuwe weg in

Even was het stil rondom De Kraaien en dat was niet zonder reden. De Haagse formatie bekend van ‘beukers’ als Ik Vind Je Lekker en Scheveningen heeft een serieuze ontwikkeling doorgemaakt, zo geeft frontman Bernd Gansebev aan. ‘We staan een beetje bekend als ‘tieten, drugs en feest’, maar de nieuwe liedjes zijn veel persoonlijker.’

Zelfmoord, vreemdgaan en het bijbehorende verdriet: Gansebev schuwt geen moeilijke onderwerpen op de weg naar een nieuw geluid. ‘De gezellige nummers maken we ook nog steeds, maar het heeft allemaal wat meer diepgang. Live werkt het ook goed, het optreden wordt veel completer daardoor.’

Wezenlijk onderdeel van deze renaissance is producer Niels Zuiderhoek, die samenwerkt met onder andere Kensington en DI-RECT. ‘En nu dus ook met De Kraaien’, glundert Gansebev. ‘Ik ben er super blij mee, we maken hele vette platen. In twee jaar ben ik drie keer bij hem geweest, zo druk heeft hij het. Maar we doen alles voor de nieuwe sound.’

Korte Metten

Met hun single Korte Metten trappen De Kraaien het nieuwe tijdperk af. ‘De videoclip is ook weer iets heel anders, we komen er zelf niet in voor, maar het past heel goed.’

Op 23 december staat de formatie in het PAARD. Wat de verdere toekomst nog brengt, speculeert Gansebev nog even niet over. ‘Dit is wat het nu is. Ik kijk er altijd naar uit om een nieuwe plaat te maken, maar je weet van tevoren niet waar het naartoe gaat. Dat is het mooie aan muziek.’