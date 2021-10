Honderden mensen steunen petitie tegen opbouw in Kikkerstraat

The Hague Royals verliest van Feyenoord Basketbal: 78-88

Woonwethouder Martijn Balster (PvdA) heeft dit weekend een petitie van bewoners rondom de Kikkerstraat overhandigd gekregen. Met de petitie strijden de bewoners tegen de komst van een opbouw bovenop het pand van voormalig restaurant La Rana op de hoek van de Kikkerstraat en de Stationsstraat in de Stationsbuurt. De petitie tegen het plan is ruim 400 keer ondertekend.

In augustus is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om, door verhoging van het pand, een drietal woningen te realiseren. Het voornemen stuit bewoners mede tegen de borst omdat een beschermd stadgezicht hiermee wordt aangetast en men vreest dat de parkeerdruk hoger wordt.

De Haagse Stadspartij stelde reeds schriftelijke vragen over het voornemen. ‘Het plan zet een deel van de karakteristieke Kikkerstraat in de schaduw. Het zou zonde zijn als zo’n sfeervol straatje wordt verpest door dit plan. Het pand heeft als Spaans restaurant veel nostalgische waarde en van het kenmerkende gevelbeeld blijft straks weinig over’, gaf raadslid Peter Bos aan bij het stellen van de vragen.

Bos noemde het verhogen van het pand op Twitter ‘De Opgeblazen Kikker’, een term die bewoners ook hanteren voor het plan. Op Twitter laat Onur Erbas van Hague Vastgoed een impressie zien van de voorgenomen opbouw. Het pand zou daarmee een gelijke hoogte krijgen als de buurpanden. ‘Deze impressie is heel anders dan in de bouwaanvraag zit. Geeft een rustiger beeld, maar nog steeds een even forse verdichting en verhoging van de bouwhoogte’, reageerde Bos.