Jubileumconcerten DI-RECT in Ahoy ‘smaken naar meer’, band staat volgend jaar weer in Rotterdam

De mannen van DI-RECT staan volgend jaar weer met een eigen concert in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop voor het concert van Jamie Westland, Frans ‘Spike’ van Zoest, Bas van Wageningen, Paul Jan Bakker en Marcel Veenendaal is maandagochtend van start gegaan.

Afgelopen weekend stond de band met twee jubileumconcerten in de Rotterdamse locatie. ‘We zijn heel erg trots dat we na 21 jaar zo’n show hebben kunnen neerzetten’, vertelt een ietwat schorre Jamie Westland in Haags Bakkie enthousiast over de concerten. ‘Je ziet je eigen kaartenkopers rennen om vooraan te kunnen staan. Dat heb ik twee dagen heel sneaky kunnen zien en dat was voor mij een moment van: “Oh, fuck. Het is gewoon onze eigen show, met onze eigen mensen”.’

Het was voor de band een droom om zelf in een uitverkocht Ahoy te staan. ‘Het is bijna onwerkelijk dat je, na 16 maanden amper gespeeld te hebben, in een keer voor zo veel mensen staat. Maar het smaakt wel naar meer.’ Het volgende concert in Rotterdam is gepland voor 22 oktober 2022.