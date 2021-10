Man die in Ypenburg onder tram werd geduwd is Pawel Bernat

De Poolse man die bij de fatale tramaanrijding in de wijk Ypenburg om het leven kwam, nadat hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) werd geduwd, is Pawel Bernat. Hij was 39 jaar en dakloos. Vrienden van hem hebben bloemen gelegd bij de tramhalte waar Pawel vorige week maandag overleed. De stichting Samen Onze Solidariteit is in gesprek met de Poolse ambassade over de begrafenis. ‘De ambassade heeft contact met nabestaanden in Polen’, zegt secretaris van de stichting en oud-politicus Hero Brinkman tegen mediapartner Omroep West.

Er is weinig over Pawel Bernat bekend. Op zijn Facebookpagina staat dat hij vrijgezel was. Zijn laatste foto is van februari dit jaar. ‘Ik weet heel weinig van hem’, zegt Brinkman, die met zijn stichting hulp biedt aan (arbeids)migranten uit Midden- en Oost-Europa. Via via is Brinkman in contact gekomen met vrienden van Pawel in Den Haag. ‘Die maken zich druk om hem.’

Brinkman weet dat de Poolse ambassade contact heeft met nabestaanden in Polen. ‘Wij vinden het het beste als Pawel teruggaat naar zijn geboortegrond, maar daar zit een kostenplaatje aan vast. We zijn in gesprek met de ambassade wat wij daarin kunnen betekenen. De stichting is bereid om aan de kosten van repatriëring bij te dragen.’

Verdachte zit vast

De 39-jarige Pawel Bernat kwam maandagavond om het leven nadat hij onder de tram terecht kwam op de Rijswijkse Landingslaan in Ypenburg. Volgens het OM is de man voor de tram geduwd door een 15-jarige jongen uit Den Haag. Deze jongen zit voorlopig vast. Twee andere Hagenaars van 15 en 18 zijn inmiddels vrijgelaten, omdat volgens het OM duidelijk is dat zij de man niet geduwd hebben. Wel worden zij mogelijk nog vervolgd omdat ze het Poolse slachtoffer achter hebben gelaten na het ongeluk en met de 15-jarige hoofdverdachte zijn gevlucht.

