Petitie voor veiligere Benoordenhoutseweg overhandigd aan burgemeester Van Zanen en wethouder Van Asten

De petitie voor een veiligere oversteekplaats aan de Benoordenhoutseweg is maandagmiddag overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen en wethouder Robert van Asten (verkeer, D66). Met de petitie pleiten de initiatiefnemers ‘Actiecomité Verbetering Benoordenhoutseweg’ voor een zebrapad met stoplicht ter hoogte van de Laan van Clingendael, waar meerdere ongelukken hebben plaatsgevonden. Er werden ruim 1.500 handtekeningen opgehaald.

Het actiecomité pleit al langer voor een veiliger Benoordenhout op het gebied van verkeer. In september gebeurde er op de weg nog een ongeval waarbij een meisje van negen geschept werd door een auto die haar niet had gezien. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ‘Het is een gevaarlijke oversteek omdat automobilisten er vaak door rood rijden’, vertelde initiatiefnemer Olivier van der Post eerder aan Den Haag FM.

Met de petitie hoopt het actiecomité dat er maatregelen worden genomen om snelheidsovertredingen tegen te gaan en ze wil dat er veilige oversteekpunten komen. Daarnaast zouden het sluipvrachtverkeer en zeer grote transporten op de Benoordenhoutseweg aan banden moeten worden gelegd.

Foto: Regio 15

