Postbezorgers houden wandelend protest in strijd voor hoger uurloon

In Den Haag wordt maandagochtend gedemonstreerd door postbezorgers van PostNL. Met een wandelend protest van station Hollands Spoor naar het hoofdkantoor van PostNL in de buurt van het station vragen ze aandacht voor een nieuwe cao. Vakbond FNV pleit voor een hoger uurloon, persoonlijke aandacht van leidinggevenden tien minuten doorbetaalde pauze en een goede bedrijfsfiets en kleding.

Het uurloon zou volgens vakbond FNV omhoog moeten naar een uurloon van minimaal 14 euro per uur. ‘Het meest in het oog springend is natuurlijk het veel te lage loon van postbezorgers. De ruim 18.000 postbezorgers, waar tijdens de coronacrises nog zo hard voor is geklapt, hebben geen leefbaar loon. Wij willen dat het loon voor iedereen naar € 14 per uur gaat’, vindt Maadey Meuleman, bestuurder FNV Post & Pakketten.

Een bezorger zou nu gemiddeld 10,80 per uur betaald krijgen. ‘Dat moet en kan anders.’ De vakbond stelt dat het bedrijf baat heeft gehad bij de coronacrisis: ‘Zeker als je bedenkt dat PostNL de afgelopen twee jaar miljoenen heeft verdiend omdat door de coronacrisis heel Nederland online winkelde en de overheid ontzettend veel brieven heeft verstuurd.’ Daarnaast nam het bedrijf onlangs concurrent Sandd over en zou de werkdruk omhoog zijn gegaan.

De demonstratie van maandag is een voorbode van de cao-onderhandelingen die dinsdag van start gaan. De huidige cao liep tot 30 september 2021.

LEES OOK: PostNL terug naar station Hollands Spoor: ‘Onze geschiedenis ligt hier. PostNL komt weer thuis’